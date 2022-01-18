Путин и президент Ирана обсудят 19 января в Москве международные темы

Президент России Владимир Путин и его коллега из Ирана Ибрагим Раиси на переговорах 19 января обсудят реализацию совместных проектов в экономике, а также международные темы.

«Планируется обсудить весь комплекс вопросов двустороннего сотрудничества, включая реализацию совместных проектов в торгово-экономической сфере, а также актуальные международные и региональные темы», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Также планируется уделить внимание проблематике выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Ранее стало известно, что президент Ирана Ибрагим Раиси в четверг, 20 января, выступит в Госдуме.