ЕС намерен активизировать сотрудничество со странами Персидского залива
- AFP
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«Цель встречи — обменяться региональными документами, представляющими взаимный интерес», — приводит Интерфакс сообщение.
Как отмечается, в ходе встречи стороны «изучили пути активизации сотрудничества между ЕС и стран Персидского залива».
К тому же подчёркивается, что ЕС и ССАГПЗ заинтересованы в решении глобальных проблем, таких как «зелёный» и цифровой переход, изменение климата и борьба с терроризмом.
Ранее главы МИД России и ОАЭ Сергей Лавров и Абдалла Бен Заид Аль Нахайян высказались об отношениях двух стран.