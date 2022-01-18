ЕС намерен активизировать сотрудничество со странами Персидского залива

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель провёл переговоры с генеральным секретарём Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Найефом Фалахом Аль-Хаджрафом и главным переговорщиком Абдулрахманом Аль-Харби.

«Цель встречи — обменяться региональными документами, представляющими взаимный интерес», — приводит Интерфакс сообщение.

Как отмечается, в ходе встречи стороны «изучили пути активизации сотрудничества между ЕС и стран Персидского залива».

К тому же подчёркивается, что ЕС и ССАГПЗ заинтересованы в решении глобальных проблем, таких как «зелёный» и цифровой переход, изменение климата и борьба с терроризмом.

Ранее главы МИД России и ОАЭ Сергей Лавров и Абдалла Бен Заид Аль Нахайян высказались об отношениях двух стран.