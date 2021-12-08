Главы МИД России и ОАЭ высказались об отношениях двух стран

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В российском МИД сообщили, что 8 декабря исполняется 50 лет с момента установления дипломатических отношений России с Объединёнными Арабскими Эмиратами.
Главы МИД России и ОАЭ высказались об отношениях двух стран
  • AP

«По случаю этой юбилейной даты Министр иностранных дел Российской Федерации С.В. Лавров и Министр иностранных дел и международного сотрудничества Объединённых Арабских Эмиратов Абдалла Бен Заид Аль Нахайян обменялись поздравительными телеграммами. С обеих сторон было выражено удовлетворение многоплановыми и традиционно дружественными российско-эмиратскими связями, имеющими характер стратегического партнёрства», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «подтверждён настрой на продолжение развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества по самому широкому спектру направлений».

«Дана высокая оценка внешнеполитической координации по ключевым вопросам международной и региональной повестки дня в интересах поддержания мира и безопасности в зоне Персидского залива и на Ближнем Востоке в целом», — добавили в российском министерстве.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что обсудила с председателем Федерального совета ОАЭ вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации от коронавируса.

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