Матвиенко в ОАЭ обсудила взаимное признание сертификатов о прививке от COVID-19

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что обсудила с председателем Федерального совета ОАЭ вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации от коронавируса.

«Сегодня в ходе встречи с уважаемым господином председателем Федерального совета мы обсуждали возможность скорейшего подписания соглашения между Россией и Арабскими Эмиратами о взаимном признании сертификатов о вакцинации от коронавируса», — цитирует РИА Новости Матвиенко.

Председатель Совфеда находится в ОАЭ с официальным визитом.

Ранее Валентина Матвиенко в ходе визита в Бахрейн рассказала о популярности российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в этом государстве.