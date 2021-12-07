Матвиенко в ОАЭ обсудила взаимное признание сертификатов о прививке от COVID-19

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что обсудила с председателем Федерального совета ОАЭ вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации от коронавируса.
Матвиенко в ОАЭ обсудила взаимное признание сертификатов о прививке от COVID-19
  • РИА Новости

«Сегодня в ходе встречи с уважаемым господином председателем Федерального совета мы обсуждали возможность скорейшего подписания соглашения между Россией и Арабскими Эмиратами о взаимном признании сертификатов о вакцинации от коронавируса», — цитирует РИА Новости Матвиенко.

Председатель Совфеда находится в ОАЭ с официальным визитом.

Ранее Валентина Матвиенко в ходе визита в Бахрейн рассказала о популярности российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в этом государстве.

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