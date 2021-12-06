Матвиенко рассказала о популярности «Спутника V» в Бахрейне

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Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко в ходе визита в Бахрейн рассказала о популярности российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в этом государстве.
Матвиенко рассказала о популярности «Спутника V» в Бахрейне
  • AP

Матвиенко напомнила, что Бахрейн одним из первых признал российскую вакцину «Спутник V». 

Она отметила, что российская сторона предложила свои технологии для возможного налаживания производства в Бахрейне. 

«Они это с благодарностью восприняли, и сейчас ведутся активные переговоры, что позволит производить вакцину здесь. И кстати, вакцина «Спутник V» очень популярна среди граждан Бахрейна, она занимает второе место среди всех вакцин, которые представлены здесь», — сказала спикер Совета Федерации.

Она добавила, что Бахрейн выступил с инициативой о взаимном признании сертификатов о вакцинации.

«Сейчас этот вопрос прорабатывается в России, я надеюсь, что он будет в ближайшее время решён», — сказала она.

Ранее Бахрейн разрешил использование «Спутника Лайт» в качестве бустерной дозы от COVID-19.

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