Бахрейн разрешил использование «Спутника Лайт» в качестве бустерной дозы от COVID-19

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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что Бахрейн одобрил использование российской вакцины против коронавируса «Спутник Лайт» в качестве бустерной дозы от COVID-19.
Бахрейн разрешил использование «Спутника Лайт» в качестве бустерной дозы от COVID-19
  • © Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)

Об этом говорится на странице вакцины в Twitter.

«РФПИ: Королевство Бахрейн официально одобрило использование однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» в качестве одного из двух возможных бустеров», — говорится в заявлении со ссылкой на новостной портал GDN Online.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев высказался о сроках взаимного признания российских и зарубежных вакцин.

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