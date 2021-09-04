Бахрейн разрешил использование «Спутника Лайт» в качестве бустерной дозы от COVID-19

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что Бахрейн одобрил использование российской вакцины против коронавируса «Спутник Лайт» в качестве бустерной дозы от COVID-19.

Об этом говорится на странице вакцины в Twitter.

«РФПИ: Королевство Бахрейн официально одобрило использование однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» в качестве одного из двух возможных бустеров», — говорится в заявлении со ссылкой на новостной портал GDN Online.

BREAKING | RDIF: The Kingdom of Bahrain officially authorized the use of the one-shot Sputnik Light vaccine as one of the two possible boosters in the national booster program. 👇https://t.co/teD1HvXOoY — Sputnik V (@sputnikvaccine) September 4, 2021

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев высказался о сроках взаимного признания российских и зарубежных вакцин.