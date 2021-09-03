Глава РФПИ высказался о сроках взаимного признания российских и зарубежных вакцин

Взаимное признание российских и зарубежных вакцин против коронавируса произойдёт до конца этого года, высказал мнение гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Об этом пишет Интерфакс.

«Безусловно, взаимопризнание вакцин — это вопрос этого года, он будет связан с тем, что страны поймут, что нельзя идти на поводу у ряда компаний «большой фармы», которые пытаются ограничить другие вакцины», — сказал Дмитриев на выступлении в ходе онлайн-марафона российского общества «Знание».

Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко рассказал о переговорах с ЕС о взаимном признании сертификатов вакцинации.

По его словам, «все должны быть заинтересованы в том, чтобы граждане России и ЕС не были обложены дополнительными обременениями при взаимных поездках, в частности, туристы были не лишены возможности посещать музеи, выставки, театры, ходить в кафе, рестораны».