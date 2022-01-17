Захарова прокомментировала политику стран ЕС на фоне энергокризиса

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что действия стран Европы на фоне энергетического кризиса вызывают вопросы о единстве и ценностях государств Евросоюза.

Она отметила, что немецкая сторона направила Нидерландам запрос об увеличении на 1,1 млрд куб. м объёмов поставок природного газа на текущий и следующий отопительные сезоны.

«Голландцы, конечно, удивились такой... назовём это «позиции» немецких соседей. В том числе и по той причине, что сам Берлин выступает сейчас против разработки нидерландцами новых газовых месторождений в Северном море», — написала Захарова в Telegram.

Дипломат добавила, что нидерландская сторона намекнула Берлину «пойти проверить, какие меры может принять сама Германия, чтобы ограничить потребление газа до предельного уровня».

В это же время, подчеркнула Захарова, глава немецкого МИД Анналена Бербок заявила о несоответствии европейскому законодательству полностью готового газопровода «Северный поток — 2».

«К вопросу о западных «ценностях» и «единстве», а также их хитросплетениях. Ну и логике. Чего уж там», — написала дипломат.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия и компания «Газпром» не несут никакой ответственности за энергетический кризис в Европе.