Госсекретарь США Блинкен обсудил с главой МИД Польши дипломатическую работу с Россией

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Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Польши Збигнев Рау обсудили ситуацию вокруг Украины и вопросы, связанные с дипломатической работой с Москвой.

«Они обсудили продолжающееся сотрудничество в попытках следовать по пути дипломатии с Москвой и принятие при этом мер для сдерживания дальнейшей российской агрессии», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Госдепа.

Отмечается, что Блинкен выразил приверженность Вашингтона «суверенитету и территориальной целостности Украины».

Ранее госсекретарь США и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обсудили по телефону координацию в связи с ситуацией вокруг Украины.

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