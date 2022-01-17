Госсекретарь США Блинкен обсудил с главой МИД Польши дипломатическую работу с Россией

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Польши Збигнев Рау обсудили ситуацию вокруг Украины и вопросы, связанные с дипломатической работой с Москвой.

«Они обсудили продолжающееся сотрудничество в попытках следовать по пути дипломатии с Москвой и принятие при этом мер для сдерживания дальнейшей российской агрессии», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Госдепа.

Отмечается, что Блинкен выразил приверженность Вашингтона «суверенитету и территориальной целостности Украины».

Ранее госсекретарь США и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обсудили по телефону координацию в связи с ситуацией вокруг Украины.