Блинкен и Боррель обсудили ситуацию вокруг Украины
- AP
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госдепа.
«(Они. — RT) обсудили свою тесную координацию бок о бок с союзниками по НАТО и европейскими партнёрами в ответ на вызывающее глубокое беспокойство продолжающееся наращивание военных сил России на Украине и близ неё», — говорится в сообщении.
Отмечается, что госсекретарь Блинкен подтвердил, что «дальнейшая агрессия России против Украины приведёт к быстрым, серьёзным и скоординированным последствиям».
Ранее сообщалось, что председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли обсудил по телефону с главнокомандующим ВС Украины Валерием Залужным безопасность в Восточной Европе.