Блинкен и Боррель обсудили ситуацию вокруг Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обсудили по телефону координацию в связи с ситуацией вокруг Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госдепа.

«(Они. — RT) обсудили свою тесную координацию бок о бок с союзниками по НАТО и европейскими партнёрами в ответ на вызывающее глубокое беспокойство продолжающееся наращивание военных сил России на Украине и близ неё», — говорится в сообщении.

Отмечается, что госсекретарь Блинкен подтвердил, что «дальнейшая агрессия России против Украины приведёт к быстрым, серьёзным и скоординированным последствиям».

Ранее сообщалось, что председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли обсудил по телефону с главнокомандующим ВС Украины Валерием Залужным безопасность в Восточной Европе.