Представители военных ведомств США и Украины провели телефонный разговор

Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли обсудил по телефону с главнокомандующим ВС Украины Валерием Залужным безопасность в Восточной Европе.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя комитета полковника Дэвида Батлера.

«Они продолжили обмен мнениями и оценками касательно развития ситуации с безопасностью в Восточной Европе», — сообщил он.

Батлер напомнил, что Украина «является ключевым партнёром НАТО и играет критически важную роль в поддержании мира и стабильности в Европе».

13 января министр обороны Соединённых Штатов Ллойд Остин обсудил с украинским коллегой Алексеем Резниковым военную поддержку Украины со стороны США.