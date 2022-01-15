Представители военных ведомств США и Украины провели телефонный разговор

Короткая ссылка
Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли обсудил по телефону с главнокомандующим ВС Украины Валерием Залужным безопасность в Восточной Европе.
Представители военных ведомств США и Украины провели телефонный разговор
  • © Николай Лазаренко
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя комитета полковника Дэвида Батлера.

«Они продолжили обмен мнениями и оценками касательно развития ситуации с безопасностью в Восточной Европе», — сообщил он.

Батлер напомнил, что Украина «является ключевым партнёром НАТО и играет критически важную роль в поддержании мира и стабильности в Европе».

13 января министр обороны Соединённых Штатов Ллойд Остин обсудил с украинским коллегой Алексеем Резниковым военную поддержку Украины со стороны США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить