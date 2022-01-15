Представители военных ведомств США и Украины провели телефонный разговор
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- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя комитета полковника Дэвида Батлера.
«Они продолжили обмен мнениями и оценками касательно развития ситуации с безопасностью в Восточной Европе», — сообщил он.
Батлер напомнил, что Украина «является ключевым партнёром НАТО и играет критически важную роль в поддержании мира и стабильности в Европе».
13 января министр обороны Соединённых Штатов Ллойд Остин обсудил с украинским коллегой Алексеем Резниковым военную поддержку Украины со стороны США.