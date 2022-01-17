Замглавы МИД России Богданов провёл переговоры с послом Ливии

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Специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов провёл переговоры с послом Ливии в Москве Мухаммедом Маграви.
Замглавы МИД России Богданов провёл переговоры с послом Ливии
  • AP

«В ходе беседы состоялся углублённый обмен мнениями о развитии ситуации в Ливии и вокруг неё», — говорится в сообщении на сайте российского МИД.

Отмечается, что российская сторона отметила важность достижения общеливийского консенсуса по ключевым пунктам национальной повестки.  

Ранее стало известно, что замглавы МИД России Сергей Рябков обсудил с послом Индии в Москве Паваном Капуром итоги переговоров России с США и НАТО по гарантиям безопасности.

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