Рябков обсудил с послом Индии тему переговоров с Западом по безопасности

Замглавы МИД России Сергей Рябков обсудил с послом Индии в Москве Паваном Капуром итоги переговоров России с США и НАТО по гарантиям безопасности.

Об этом говорится в сообщении российского МИД.

«Состоялся заинтересованный обмен мнениями и оценками по итогам проведённых на прошлой неделе мероприятий в Женеве, Брюсселе и Вене относительно гарантий безопасности Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Рябков и посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй обсудили ряд международных тем с акцентом на проблематику формирования долгосрочных правовых гарантий безопасности России.