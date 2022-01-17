Рябков обсудил с послом Индии тему переговоров с Западом по безопасности

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Замглавы МИД России Сергей Рябков обсудил с послом Индии в Москве Паваном Капуром итоги переговоров России с США и НАТО по гарантиям безопасности.
Рябков обсудил с послом Индии тему переговоров с Западом по безопасности
  • © РИА Новости / Нина Зотина

Об этом говорится в сообщении российского МИД.

«Состоялся заинтересованный обмен мнениями и оценками по итогам проведённых на прошлой неделе мероприятий в Женеве, Брюсселе и Вене относительно гарантий безопасности Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Рябков и посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй обсудили ряд международных тем с акцентом на проблематику формирования долгосрочных правовых гарантий безопасности России.

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