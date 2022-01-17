Депутат бундестага Шмидт приветствовал готовность ЕС обсуждать с Россией гарантии безопасности

Готовность Евросоюза обсуждать с Россией предложения по гарантиям безопасности можно только поприветствовать, заявил «Известиям» член комитета бундестага по международным делам Евгений Шмидт.

«Инициативы ЕС по поиску диалога с Россией по вопросам безопасности можно только поприветствовать», — подчеркнул он.

По его словам, пришло время поиска компромисса по вопросам безопасности в Европе.

Он отметил, что это необходимо для снижения «небывалого накала в отношениях Запада и России».

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью CNN заявил, что отношения России и НАТО приблизились к красной линии из-за продвижения альянса на Украину.