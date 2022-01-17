Депутат бундестага Шмидт приветствовал готовность ЕС обсуждать с Россией гарантии безопасности

Короткая ссылка
Готовность Евросоюза обсуждать с Россией предложения по гарантиям безопасности можно только поприветствовать, заявил «Известиям» член комитета бундестага по международным делам Евгений Шмидт.
Депутат бундестага Шмидт приветствовал готовность ЕС обсуждать с Россией гарантии безопасности
  • Gettyimages.ru

«Инициативы ЕС по поиску диалога с Россией по вопросам безопасности можно только поприветствовать», — подчеркнул он.

По его словам, пришло время поиска компромисса по вопросам безопасности в Европе.

Он отметил, что это необходимо для снижения «небывалого накала в отношениях Запада и России».

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью CNN заявил, что отношения России и НАТО приблизились к красной линии из-за продвижения альянса на Украину. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить