Глава Комитета начальников штабов ВС США заболел коронавирусом

Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооружённых сил США генерал Марк Милли заболел коронавирусной инфекцией.

Об этом говорится в письменном заявлении официального представителя КНШ полковника Дэвида Батлера, сообщает ТАСС.

Положительный тест на COVID-19 Милли сдал в воскресенье, 16 января.

В настоящее время он находится на самоизоляции и продолжает работать удалённо.

Отмечается, что у него зафиксированы незначительные симптомы заболевания.

15 января Милли обсудил по телефону с главнокомандующим ВС Украины Валерием Залужным безопасность в Восточной Европе.