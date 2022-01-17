Глава Комитета начальников штабов ВС США заболел коронавирусом
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Об этом говорится в письменном заявлении официального представителя КНШ полковника Дэвида Батлера, сообщает ТАСС.
Положительный тест на COVID-19 Милли сдал в воскресенье, 16 января.
В настоящее время он находится на самоизоляции и продолжает работать удалённо.
Отмечается, что у него зафиксированы незначительные симптомы заболевания.
15 января Милли обсудил по телефону с главнокомандующим ВС Украины Валерием Залужным безопасность в Восточной Европе.