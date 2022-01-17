Глава Комитета начальников штабов ВС США заболел коронавирусом

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Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооружённых сил США генерал Марк Милли заболел коронавирусной инфекцией.
Глава Комитета начальников штабов ВС США заболел коронавирусом
  • ©Rod Lamkey-Pool/Getty Images

Об этом говорится в письменном заявлении официального представителя КНШ полковника Дэвида Батлера, сообщает ТАСС.

Положительный тест на COVID-19 Милли сдал в воскресенье, 16 января.

В настоящее время он находится на самоизоляции и продолжает работать удалённо.

Отмечается, что у него зафиксированы незначительные симптомы заболевания.

15 января Милли обсудил по телефону с главнокомандующим ВС Украины Валерием Залужным безопасность в Восточной Европе.

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