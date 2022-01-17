Лукашевич осудил слабую реакцию со стороны ОБСЕ на нападения на СМИ в Казахстане

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Постпред России Александр Лукашевич осудил слабую реакцию со стороны ОБСЕ на нападения на СМИ в Казахстане.
Лукашевич осудил слабую реакцию со стороны ОБСЕ на нападения на СМИ в Казахстане
  • © РИА Новости / Алексей Витвицкий

«Госпожа Тереза Рибейра, как представитель по вопросам свободы СМИ, должна была, конечно, реагировать совершенно по-иному на ущемление прав журналистов, на погромы, которые совершались в отношении СМИ», — цитирует Лукашевича РИА Новости.

По его мнению, если бы такие события произошли в какой-то другой стране, то «наверное, реакция пошла бы в другом русле».

«Мы были очень огорчены и разочарованы не совсем сбалансированной реакцией со стороны ОБСЕ, тем более со стороны представителя по свободе СМИ», — отметил он.

Также Лукашевич напомнил, что представители ОБСЕ по СМИ обязаны публично реагировать на факты нарушений свободы СМИ.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал отсутствие реакции ОБСЕ на нападение на журналистов в Казахстане позором.

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