Лавров пристыдил ОБСЕ за отсутствие реакции на нападение на журналистов в Казахстане

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Глава МИД России Сергей Ларов назвал отсутствие реакции ОБСЕ на нападение на журналистов в Казахстане позором.
Лавров пристыдил ОБСЕ за отсутствие реакции на нападение на журналистов в Казахстане
  • AP

«Это просто позорно для организации, которая позиционирует себя в качестве маяка. Запад говорит, что ОБСЕ — это золотой стандарт (в защите прав журналистов. — RT). Вот «золотой стандарт» в очередной раз доказал, что этот стандарт — двойной», — сказал министр.

Он напомнил о молчании ОБСЕ, когда жизни журналистов угрожала опасность, после чего обратил внимание на призывы «жить дружно» после стабилизации ситуации силами ОДКБ.

«В этом плане секретариат ОБСЕ недалеко ушёл от секретариата НАТО», — заключил Лавров.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что ОБСЕ не оказала реальной помощи журналистам, которые подвергались целенаправленным нападениям со стороны участников беспорядков в Казахстане.

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