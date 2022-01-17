Премьер Пакистана Хан заявил Путину о широкой поддержке его слов о религиозных группах

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Пакистана Имран Хан провели телефонные переговоры. Пакистанский политик во время разговора сообщил о широкой поддержке в его стране заявлений российского лидера, которые он сделал во время своей пресс-конференции 23 декабря 2021 года.

«Имран Хан подчеркнул широкую поддержку в пакистанском обществе и в целом в мусульманском мире заявлений президента России на ежегодной пресс-конференции 23 декабря о недопустимости совершения под предлогом свободы выражения мнений любых действий, унижающих достоинство той или иной религиозной, национальной или социальной группы», — сообщает пресс-служба Кремля.

Путин также напомнил в беседе, что Россия является многонациональным и многоконфессиональным государством, в котором живут и взаимодействуют народы, исповедующие различные религии, включая ислам.

«Обсуждены вопросы развития российско-пакистанских связей в различных областях, включая торгово-экономическую, энергетическую и гуманитарную сферы, а также борьбу с распространением коронавирусной инфекции», — добавили в пресс-службе президента.

В сентябре 2021 года Имран Хан дал интервью RT, в котором рассказал о переговорах с российскими властями по вопросу урегулирования ситуации в Афганистане.