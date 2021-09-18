Премьер Пакистана рассказал о контактах с Россией по вопросу урегулирования ситуации в Афганистане

Премьер-министр Пакистана Имран Хан рассказал RT о переговорах с российскими властями по вопросу урегулирования ситуации в Афганистане.

По его словам, признание правительства радикального движения «Талибан»* в Афганистане в настоящий момент имеет очень важное значение.

«Сейчас мы работаем вместе со всеми соседями Афганистана: вырабатываем подход относительно того, что следует делать правительству талибов, чтобы мы все их признали. Очевидно, самый значимый момент заключается в том, что правительство талибов должно быть инклюзивным, поскольку Афганистан — страна разнообразная», — отметил премьер-министр.

По его словам, пуштуны, составляющие большинство в движении «Талибан», — это примерно половина населения страны. Однако в Афганистане также проживают таджики, узбеки, хазары и другие народности.

«Таким образом, мы все считаем, что в интересах Афганистана, для его долгосрочной стабильности там должно быть инклюзивное правительство, которое объединит страну. Такова наша позиция на сегодняшний день», — сказал Хан.

Он отметил, что на протяжении десятилетий та или иная часть зоны племён в Афганистане воевала с разными странами. В настоящий же момент важно понять, смогли ли талибы измениться за 20 лет, чтобы адаптироваться к новым реалиям жизни в мире.

Вместе с тем Хан заявил о контактах с российскими властями, в частности с президентом России Владимиром Путиным, по вопросу сотрудничества по урегулированию ситуации в Афганистане.

«Думаю, отношения между нами улучшаются. У меня было несколько... пара встреч с президентом Путиным, у нас очень хорошие отношения и взаимопонимание. На данный момент у нас было два телефонных разговора. Мы хотим улучшить отношения между Пакистаном и Россией. Нас беспокоит ситуация в Афганистане. И вообще, все страны вокруг Афганистана сейчас прежде всего озабочены тем, чтобы он не погрузился в хаос», — подчеркнул глава правительства Пакистана.

По его словам, на данный момент главная обеспокоенность заключается в том, что нестабильность в Афганистане рано или поздно повлияет на ситуацию во всех соседних странах.

14 сентября Путин провёл переговоры с Ханом, в ходе которых стороны обсудили ситуацию в Афганистане.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.