Политолог Брутер назвал вмешательством программу США по борьбе с утечкой мозгов в Сербии

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Анастасия Белоусова
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с RT прокомментировал инициативу Госдепартамента США, который намерен выделить средства на программу по борьбе с утечкой мозгов из Сербии и продвижению английского языка.
Политолог Брутер назвал вмешательством программу США по борьбе с утечкой мозгов в Сербии
  • Legion-Media
  • © Mirko Kuzmanovic

«Возможно, они хотят, чтобы сербские мозги работали на них. Мы можем предполагать, но все американские программы такого рода — это программы вмешательства», — отметил политолог.

Он также подчеркнул, что английский язык новое поколение Сербии знает хорошо.

«Его изучение в школах практически обязательно, поэтому говорить о том, что нужно его продвигать, — вообще смешно», — добавил Брутер.

Ранее в распоряжение RT попали документы, в которых говорится, что Госдеп США намерен выделить средства на программу по продвижению английского языка в Сербии.

Новая инициатива предполагает в том числе борьбу с так называемой утечкой мозгов из балканской республики.

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