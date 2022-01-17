Политолог Брутер назвал вмешательством программу США по борьбе с утечкой мозгов в Сербии
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«Возможно, они хотят, чтобы сербские мозги работали на них. Мы можем предполагать, но все американские программы такого рода — это программы вмешательства», — отметил политолог.
Он также подчеркнул, что английский язык новое поколение Сербии знает хорошо.
«Его изучение в школах практически обязательно, поэтому говорить о том, что нужно его продвигать, — вообще смешно», — добавил Брутер.
Ранее в распоряжение RT попали документы, в которых говорится, что Госдеп США намерен выделить средства на программу по продвижению английского языка в Сербии.
Новая инициатива предполагает в том числе борьбу с так называемой утечкой мозгов из балканской республики.