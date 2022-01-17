Полиция Великобритании задержала двух подростков в связи с инцидентом в техасской синагоге

Служащие британского контртеррористического подразделения по северо-западу задержали двух подростков в Англии в связи с инцидентом в синагоге в штате Техас.

«Этим вечером в Южном Манчестере были задержаны два подростка. Они находятся под стражей для проведения допроса», — говорится в заявлении полиции Большого Манчестера в Twitter.

В правоохранительных органах подчеркнули, что британские специалисты продолжают оказывать помощь властям США в проведении расследования.

Ранее неизвестный злоумышленник захватил заложников в синагоге города Колливилль в американском штате Техас.

Позднее губернатор Техаса Грег Эбботт сообщил об освобождении всех заложников. Злоумышленник скончался.

Байден назвал захват синагоги «актом терроризма».