Более 60% жителей Сербии поддержали внесение изменений в конституцию

На референдуме о внесении изменений в Конституцию Сербии за выступили более 60% жителей, заявил президент страны Александр Вучич.

Государственный лидер привёл данные обработки материалов с 97,02% избирательных участков, согласно которым, 60,48% участников голосования выступили за внесение поправок, 39,52% проголосовали против.

«Думаю, что мы сделали хорошую вещь для своей страны в вопросе демократизации, существенной независимости судейства, самостоятельной прокуратуры», — цитирует Вучича РИА Новости.

Голосование началось 16 января в 07:00 (09:00 мск) и продолжалось до 20:00 (22:00 мск). Всего было открыто 8029 участков для голосования.

Сам Вучич проголосовал на избирательном участке в детском саду в районе Нови Београд.

По его словам, референдум ведёт к реформам, которые позволят Сербии «двигаться вперёд».