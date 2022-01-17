Более 60% жителей Сербии поддержали внесение изменений в конституцию

Короткая ссылка
На референдуме о внесении изменений в Конституцию Сербии за выступили более 60% жителей, заявил президент страны Александр Вучич.

Государственный лидер привёл данные обработки материалов с 97,02% избирательных участков, согласно которым, 60,48% участников голосования выступили за внесение поправок, 39,52% проголосовали против.

«Думаю, что мы сделали хорошую вещь для своей страны в вопросе демократизации, существенной независимости судейства, самостоятельной прокуратуры», — цитирует Вучича РИА Новости.

Голосование началось 16 января в 07:00 (09:00 мск) и продолжалось до 20:00 (22:00 мск). Всего было открыто 8029 участков для голосования.

Сам Вучич проголосовал на избирательном участке в детском саду в районе Нови Београд.

По его словам, референдум ведёт к реформам, которые позволят Сербии «двигаться вперёд».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить