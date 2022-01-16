Вучич проголосовал на референдуме по изменению Конституции Сербии в сфере правосудия

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Сербский президент Александр Вучич проголосовал на референдуме по изменениям Конституции в сфере правосудия, которые должны сблизить законодательство со стандартами Европейского союза.
Вучич проголосовал на референдуме по изменению Конституции Сербии в сфере правосудия
  • ©Luka Dakskobler/SOPA Images/LightRocket
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Как сообщает РИА Новости, голосование началось в 07:00 (09:00 мск), оно продолжится до 20:00 (22:00 мск). Всего открыто 8029 участков для голосования.

Сам Вучич проголосовал на избирательном участке в детском саду в районе Нови-Београд.

По его словам, референдум ведёт к реформам, которые позволят Сербии «двигаться вперёд».

Вопрос для референдума сформулирован так: «Согласны ли вы с подтверждением акта об изменении Конституции Сербии?»

Агентство уточняет, что речь идёт о порядке выбора судей во все органы правовой системы от основных судов до конституционного.

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