Вучич проголосовал на референдуме по изменению Конституции Сербии в сфере правосудия

Сербский президент Александр Вучич проголосовал на референдуме по изменениям Конституции в сфере правосудия, которые должны сблизить законодательство со стандартами Европейского союза.

Как сообщает РИА Новости, голосование началось в 07:00 (09:00 мск), оно продолжится до 20:00 (22:00 мск). Всего открыто 8029 участков для голосования.

Сам Вучич проголосовал на избирательном участке в детском саду в районе Нови-Београд.

По его словам, референдум ведёт к реформам, которые позволят Сербии «двигаться вперёд».

Вопрос для референдума сформулирован так: «Согласны ли вы с подтверждением акта об изменении Конституции Сербии?»

Агентство уточняет, что речь идёт о порядке выбора судей во все органы правовой системы от основных судов до конституционного.