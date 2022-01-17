A Haber: движение кораблей в Босфорском проливе нормализовалось

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Движение судов по Босфору, приостановленное из-за поломки сухогруза, нормализовалось.

«Сухогруз после вмешательства группы береговой охраны был поставлен на якорь в районе якорной стоянки в бухте Бююкдере, Сарыер. После окончания работ движение по Босфору нормализовалось», — говорится в сообщении телеканала A Haber.

Ранее турецкое агентство Anadolu сообщило о приостановке движения кораблей в обоих направлениях в Босфорском проливе из-за поломки сухогруза Brave Night.

Как уточняется, судно вышло из строя в районе моста Султана Селима Явуза во время рейса из Текирдага в Румынию.

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