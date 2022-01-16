В Киеве подтвердили визит главы МИД Канады на Украину 17—18 января
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Об этом сообщила пресс-служба украинского МИД в Facebook.
Также планируется обсудить «укрепление сектора безопасности Украины». Главы МИД Канады и Украины по итогам дадут совместную пресс-конференцию.
Как сообщалось ранее, Украину также намерен посетить председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау.
В Киев также планируют приехать министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и его коллега из ФРГ Анналена Бербок.