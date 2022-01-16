В Киеве подтвердили визит главы МИД Канады на Украину 17—18 января

В Киеве подтвердили планы главы МИД Канады Мелани Жоли посетить Украину 17—18 января, она намерена встретиться с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и обсудить с ним шаги по «сдерживанию России».

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AP

Об этом сообщила пресс-служба украинского МИД в Facebook. Также планируется обсудить «укрепление сектора безопасности Украины». Главы МИД Канады и Украины по итогам дадут совместную пресс-конференцию. Как сообщалось ранее, Украину также намерен посетить председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау. В Киев также планируют приехать министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и его коллега из ФРГ Анналена Бербок.