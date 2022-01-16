Песков: вынужденная жить под санкциями Запада Россия сама развивает свою экономику

Россия является большой и самодостаточной страной, чтобы не быть уязвимой перед санкциями Запада, заявил в интервью CNN пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы довольно большая страна и очень-очень самодостаточная, чтобы быть уязвимой против этих санкций, вы должны понять», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что США «вынуждают жить под санкциями», в то время как Россия развивает внутреннее производство и экономику, чтобы компенсировать дефицит импортных частей и элементов.

«Мы сами производим, что даёт ускорение нашей национальной экономике», — подчеркнул представитель Кремля.

В конце декабря глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что российская сторона не намерена унижаться и просить Запад о снятии незаконных односторонних санкций.