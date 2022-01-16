Песков: вынужденная жить под санкциями Запада Россия сама развивает свою экономику

Короткая ссылка
Россия является большой и самодостаточной страной, чтобы не быть уязвимой перед санкциями Запада, заявил в интервью CNN пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Песков: вынужденная жить под санкциями Запада Россия сама развивает свою экономику
  • ©Lev Vlasov/SOPA Images/LightRocket
  • Gettyimages.ru

«Мы довольно большая страна и очень-очень самодостаточная, чтобы быть уязвимой против этих санкций, вы должны понять», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что США «вынуждают жить под санкциями», в то время как Россия развивает внутреннее производство и экономику, чтобы компенсировать дефицит импортных частей и элементов.

«Мы сами производим, что даёт ускорение нашей национальной экономике», — подчеркнул представитель Кремля.

В конце декабря глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что российская сторона не намерена унижаться и просить Запад о снятии незаконных односторонних санкций.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить