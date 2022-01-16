Землетрясение магнитудой 4,6 произошло у берегов Греции

Землетрясение магнитудой 4,6 было зафиксировано в Эгейском море у берегов Греции. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

AP

Как отмечается, эпицентр землетрясения располагался на расстоянии 134 км к юго-востоку от города Салоники. Очаг залегал на глубине 12 км. Ранее сообщалось, что на юге Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,8.