Землетрясение магнитудой 4,6 произошло у берегов Греции
Землетрясение магнитудой 4,6 было зафиксировано в Эгейском море у берегов Греции. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
- AP
Как отмечается, эпицентр землетрясения располагался на расстоянии 134 км к юго-востоку от города Салоники.
Очаг залегал на глубине 12 км.
Ранее сообщалось, что на юге Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,8.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube