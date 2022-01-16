Власти Пекина на два месяца ввели двойной тест на коронавирус при въезде в город

Власти Пекина ввели обязательное требование о сдаче двух тестов на коронавирус при въезде в город, которое будет действовать как минимум в течение двух месяцев. Об этом сообщил центр по контролю и профилактике заболеваний.

Как пишет ТАСС, первый тест необходимо сдать за 48 часов до прибытия в Пекин из других регионов Китая, второй — в течение 72 часов после въезда в город.

Уточняется, что данная мера призвана «заблаговременно устранять эпидемиологические риски» и будет действовать с 22 января до конца марта.

По данным центра, в случае несдачи анализов после прибытия в Пекин в мобильном приложении «Код здоровья», использование которого является обязательным для каждого гражданина страны или иностранца, может появиться запись об отсутствии результатов ПЦР-теста.

Как отмечается, при наличии подобной записи в приложении человек не сможет посещать универмаги и другие магазины, общественные мероприятия и правительственные учреждения.

Ранее сообщалось, что первый случай инфицирования штаммом коронавируса «омикрон» выявлен в Пекине.