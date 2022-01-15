В Пекине выявили первый случай омикрон-штамма коронавируса

Первый случай заболевания штаммом коронавируса «омикрон» выявлен в Пекине, сообщил городской центр по контролю и профилактике заболеваний.

«15 января в 19:29 (14:29 мск) в Пекине подтверждён один новый локальный случай заражения СOVID-19», — приводит сообщение РИА Новости. В заявлении уточняется, что речь идёт о штамме «омикрон».

Заболевший человек проживает в районе Хайдянь на северо-западе города.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон».