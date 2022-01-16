Rai Al Youm: российские истребители и ЗРК могут изменить правила ведения войн будущего

Военно-промышленный комплекс России опережает США в области военной авиации, в то время как превосходство Соединённых Штатов в этой сфере начало ослабевать, пишет британская газета Rai Al Youm со ссылкой на военных аналитиков.

Как отмечается в материале, России удалось добиться значительных успехов в двух областях: превосходстве истребителей Су-35 и Су-57 над американскими F-35 и в конструировании новых средств ведения военных действий, среди которых ЗРК С-400 и С-500.

Газета также напоминает, что Турция стала первой страной НАТО, которая купила С-400, «что стало вопиющим событием для их американского союзника».

«Передовые сверхзвуковые ракеты, особенно новейшие модели, разработанные Китаем и Россией, скорость которых в десять раз превышает скорость звука, произвели революцию в контроле над воздушным пространством и покончили с американской гегемонией в военной сфере, по крайней мере на время», — приводит текст статьи «ИноСМИ».

Ранее офицер армии США в отставке и военный обозреватель издания 19FortyFive Брент Иствуд назвал носитель беспилотных подводных аппаратов «Посейдон» и зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф» наиболее опасными видами российских вооружений.