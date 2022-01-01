Офицер США в отставке Иствуд назвал «Посейдон» и С-400 самыми опасными вооружениями России
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«Это оружие (беспилотный подводный аппарат «Посейдон». — RT) пугает, потому что оно может быть нацелено на города США на любом побережье. Россия планирует запустить «Посейдон» со своей подводной лодки К-329 «Белгород», — написал Иствуд.
Российские военные могут использовать ЗРК С-400 «Триумф» не только для уничтожения пилотируемых самолётов противника, но и против крылатых и баллистических ракет на расстоянии до 250 миль, заявил он.
Среди других опасных видов российского вооружения Иствуд отметил зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь С-1», ударный вертолёт Ми-28НМ и ракетные комплексы «Ярс».
Ранее обозреватель журнала National Interest Марк Эпископос рассказал о перспективах угрозы американской авианосной ударной группе со стороны российского оружия.
По его словам, российская ракета «Циркон» может создать угрозу авианосной ударной группе ВМС США.