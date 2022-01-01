Офицер США в отставке Иствуд назвал «Посейдон» и С-400 самыми опасными вооружениями России

Офицер армии США в отставке и военный обозреватель издания 19FortyFive Брент Иствуд назвал носитель беспилотных подводных аппаратов «Посейдон» и зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-400 «Триумф» наиболее опасными видами российских вооружений.

«Это оружие (беспилотный подводный аппарат «Посейдон». — RT) пугает, потому что оно может быть нацелено на города США на любом побережье. Россия планирует запустить «Посейдон» со своей подводной лодки К-329 «Белгород», — написал Иствуд.

Российские военные могут использовать ЗРК С-400 «Триумф» не только для уничтожения пилотируемых самолётов противника, но и против крылатых и баллистических ракет на расстоянии до 250 миль, заявил он.

Среди других опасных видов российского вооружения Иствуд отметил зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь С-1», ударный вертолёт Ми-28НМ и ракетные комплексы «Ярс».

Ранее обозреватель журнала National Interest Марк Эпископос рассказал о перспективах угрозы американской авианосной ударной группе со стороны российского оружия.

По его словам, российская ракета «Циркон» может создать угрозу авианосной ударной группе ВМС США.