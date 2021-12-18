NI: российская ракета «Циркон» может создать угрозу авианосной ударной группе ВМС США

Обозреватель журнала National Interest Марк Эпископос в своей статье рассказал о перспективах угрозы американской авианосной ударной группе со стороны российского оружия.

«Авианосная ударная группа ВМС США (CSG) больше не кажется России неудержимым морским гигантом», — пишет Эпископос.

В качестве примеров российского оружия он упоминает крылатую противокорабельную гиперзвуковую ракету 3М22 «Циркон» и готовящийся к выпуску подводный беспилотный аппарат с ядерным двигателем «Посейдон».

При этом, по его словам, у России нет и в перспективе не появится собственная авианосная ударная группа.

«Россия во всех её воплощениях всегда была сухопутной державой, где ВМФ используется в основном для защиты обширных границ страны», — подчеркнул Эпископос.

18 ноября сообщалось, что гиперзвуковая ракета «Циркон» поразила морскую мишень в Белом море прямым попаданием.