На переговорах в Вене обсудили снятие санкций с Ирана

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В Вене состоялась встреча рабочей группы по вопросу снятия санкций с Ирана, она прошла в рамках переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Об этом сообщил постпред России при международных организациях Михаил Ульянов.
На переговорах в Вене обсудили снятие санкций с Ирана
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«Сегодня рабочая группа по снятию санкций провела встречу в рамках венских переговоров по СВПД», — написал он в Twitter, приложив фотографию с мероприятия.

Как ранее заявил глава МИД России Сергей Лавров, в вопросе переговоров по иранской ядерной программе есть реальный прогресс.

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