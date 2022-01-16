На переговорах в Вене обсудили снятие санкций с Ирана
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«Сегодня рабочая группа по снятию санкций провела встречу в рамках венских переговоров по СВПД», — написал он в Twitter, приложив фотографию с мероприятия.
The working group on sanctions lifting met today in the course of the #ViennaTalks on #JCPOA. pic.twitter.com/FBhcZ06e6Y— Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) January 16, 2022
Как ранее заявил глава МИД России Сергей Лавров, в вопросе переговоров по иранской ядерной программе есть реальный прогресс.