На переговорах в Вене обсудили снятие санкций с Ирана

В Вене состоялась встреча рабочей группы по вопросу снятия санкций с Ирана, она прошла в рамках переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Об этом сообщил постпред России при международных организациях Михаил Ульянов.

«Сегодня рабочая группа по снятию санкций провела встречу в рамках венских переговоров по СВПД», — написал он в Twitter, приложив фотографию с мероприятия.

The working group on sanctions lifting met today in the course of the #ViennaTalks on #JCPOA. pic.twitter.com/FBhcZ06e6Y — Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) January 16, 2022

Как ранее заявил глава МИД России Сергей Лавров, в вопросе переговоров по иранской ядерной программе есть реальный прогресс.