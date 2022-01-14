Глава МИД Лавров заявил о реальном прогрессе в переговорах по иранской ядерной программе

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции заявил о реальном прогрессе в вопросе переговоров по иранской ядерной программе.
Глава МИД Лавров заявил о реальном прогрессе в переговорах по иранской ядерной программе
  • AP

«По иранской ядерной программе я бы занимал более оптимистичную позицию: там есть реальный прогресс, там есть реальное желание, прежде всего между Ираном и США, понять конкретные озабоченности и то, как они могут быть учтены в общем пакете», — сказал он.

Лавров уточнил, что «это может быть только пакетное решение». Он напомнил, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе также был пакетным решением.

Ранее в Госдепе заявили, что прогресс на переговорах по СВПД скромный, и призвали серьёзнее относиться к этому вопросу. 

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