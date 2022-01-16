Байден пообещал бороться с антисемитизмом в США после инцидента в синагоге в Техасе
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«В ближайшие дни мы узнаем больше о мотивах захватчика. Позвольте мне ясно заявить каждому, кто намерен сеять ненависть, — мы будем противостоять антисемитизму и росту экстремизма в этой стране», — сказал Байден, его слова приводит CNN.
Накануне неизвестный злоумышленник захватил заложников в синагоге города Колливилль в американском штате Техас.
Позднее губернатор Техаса Грег Эбботт сообщил об освобождении всех заложников. Злоумышленник скончался.
В полиции Техаса заявили, что вели переговоры с захватчиком «весь день», а вечером силовики вошли в синагогу и освободили заложников.
В настоящее время полиция изучает контакты преступника.