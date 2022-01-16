Байден пообещал бороться с антисемитизмом в США после инцидента в синагоге в Техасе

Президент США Джо Байден похвалил сотрудников правоохранительных органов, которые принимали участие в освобождении заложников в синагоге в Техасе. Также глава государства осудил антисемитизм и пообещал бороться с его проявлениями в стране.

«В ближайшие дни мы узнаем больше о мотивах захватчика. Позвольте мне ясно заявить каждому, кто намерен сеять ненависть, — мы будем противостоять антисемитизму и росту экстремизма в этой стране», — сказал Байден, его слова приводит CNN.

Накануне неизвестный злоумышленник захватил заложников в синагоге города Колливилль в американском штате Техас.

Позднее губернатор Техаса Грег Эбботт сообщил об освобождении всех заложников. Злоумышленник скончался.

В полиции Техаса заявили, что вели переговоры с захватчиком «весь день», а вечером силовики вошли в синагогу и освободили заложников.

В настоящее время полиция изучает контакты преступника.