Макрон приветствует попытки России и США вести диалог

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете Le Journal du Dimanche приветствовал попытки диалога между США и Россией на фоне ситуации вокруг Украины. По его словам, переговоры — это хорошая новость.

«США делают сегодня то, что делаю я на протяжении нескольких лет: они разговаривают с россиянами. Это хорошая новость. Легко ли это? Нет. Я никогда этого не говорил, президент США Джо Байден тоже... Необходимо ли это? Как никогда, если мы не хотим сохранить статус-кво, беспокоящий всех и нашу коллективную безопасность», — цитирует Макрона РИА Новости.

Франция и Германия всегда вели переговоры между Россией и Украиной «в духе диалога», добавил он.

Также французский президент заявлял о необходимости поддержки диалога с Москвой и Киевом для решения украинского кризиса.