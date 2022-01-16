The Economist предрекли возможную военную катастрофу КНР и США

Соединённые Штаты и Китай сосуществуют в состоянии идеологической конкуренции и вскоре рискуют столкнуться в войне. Об этом пишет британский журнал The Economist.

По мнению эксперта по кризисным ситуациям Чжан Туошен, позиции США и КНР касательно профилактики несчастных случаев кардинально расходятся.

Вашингтон под безопасностью подразумевает спокойное поведение во время сближения истребителей, а в Пекине уверены, что американцам следует прекратить приближаться к китайским границам.

В статье говорится об инциденте в Южно-Китайском море в 2001 году, в результате которого американский самолёт-разведчик EP-3 столкнулся с истребителем J-8II ВВС НОАК.

Впоследствии самолёт-разведчик приземлился на китайском острове Хайнань без необходимого разрешения, а китайские спецслужбы задержали 24 члена экипажа для допроса.

Автор материала подчеркнул, что тогда в интересах более широких двусторонних отношений обе стороны пошли на компромисс для урегулирования конфликта.

Но сейчас в случае возникновения острых инцидентов конфликт может привести к очередному столкновению, а урегулировать ситуацию может стать намного сложнее.

Ранее президент США Джо Байден обсудил с китайским лидером Си Цзиньпином важность недопущения конфликта США и КНР.