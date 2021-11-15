Байден рассчитывает обсудить с Си Цзиньпином важность недопущения конфликта США и КНР

Президент США Джо Байден и китайский лидер Си Цзиньпин на саммите поднимут тему конкуренции и обсудят гарантии того, что она не приведёт к конфликту между странами. Об этом сообщила журналистам представитель американской администрации.

«Мы считаем, что эта встреча на уровне лидеров важна для того, чтобы конкуренция осуществлялась ответственным образом... Данное взаимодействие важно, поскольку позволяет установить правила соперничества по двум ключевым моментам. Первый — гарантировать, что конкуренция не приведёт к конфликту», — цитирует её ТАСС.

В администрации добавили, что встреча также направлена на «обеспечение соблюдения правил игры».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент Джо Байден вскоре проведёт виртуальную встречу с Си Цзиньпином.