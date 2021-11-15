Байден рассчитывает обсудить с Си Цзиньпином важность недопущения конфликта США и КНР
- AP
«Мы считаем, что эта встреча на уровне лидеров важна для того, чтобы конкуренция осуществлялась ответственным образом... Данное взаимодействие важно, поскольку позволяет установить правила соперничества по двум ключевым моментам. Первый — гарантировать, что конкуренция не приведёт к конфликту», — цитирует её ТАСС.
В администрации добавили, что встреча также направлена на «обеспечение соблюдения правил игры».
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент Джо Байден вскоре проведёт виртуальную встречу с Си Цзиньпином.