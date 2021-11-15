Байден рассчитывает обсудить с Си Цзиньпином важность недопущения конфликта США и КНР

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Президент США Джо Байден и китайский лидер Си Цзиньпин на саммите поднимут тему конкуренции и обсудят гарантии того, что она не приведёт к конфликту между странами. Об этом сообщила журналистам представитель американской администрации.
Байден рассчитывает обсудить с Си Цзиньпином важность недопущения конфликта США и КНР
  • AP

«Мы считаем, что эта встреча на уровне лидеров важна для того, чтобы конкуренция осуществлялась ответственным образом... Данное взаимодействие важно, поскольку позволяет установить правила соперничества по двум ключевым моментам. Первый — гарантировать, что конкуренция не приведёт к конфликту», — цитирует её ТАСС.

В администрации добавили, что встреча  также направлена на «обеспечение соблюдения правил игры».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент Джо Байден вскоре проведёт виртуальную встречу с Си Цзиньпином.

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