Блинкен анонсировал виртуальную встречу Байдена и Си Цзиньпина

Госсекретарь США Этони Блинкен заявил, что президент США Джо Байден вскоре проведёт виртуальную встречу с лидером КНР Си Цзиньпином.

«Встреча в виртуальном формате… вскоре состоится», — приводит ТАСС его слова.

Блинкен не назвал точной даты мероприятия.

Ранее Bloomberg сообщал, что Байден и Си Цзиньпин планируют провести виртуальный саммит на следующей неделе.