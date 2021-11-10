Блинкен анонсировал виртуальную встречу Байдена и Си Цзиньпина
Госсекретарь США Этони Блинкен заявил, что президент США Джо Байден вскоре проведёт виртуальную встречу с лидером КНР Си Цзиньпином.
- globallookpress.com
«Встреча в виртуальном формате… вскоре состоится», — приводит ТАСС его слова.
Блинкен не назвал точной даты мероприятия.
Ранее Bloomberg сообщал, что Байден и Си Цзиньпин планируют провести виртуальный саммит на следующей неделе.
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