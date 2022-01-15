Антонов: ситуация на Украине не была в повестке переговоров России и США в Женеве
- РИА Новости
Текст заявления Антонова посольство России в США разместило на странице в Facebook.
«Что касается ситуации на Украине, данный вопрос не был в повестке российско-американских переговоров в Женеве, а лишь упоминался в качестве второстепенной темы на консультациях с НАТО в Брюсселе», — сказал российский дипломат.
Также Антонов заявил, что Россия решит, целесообразно ли продолжать дальнейшую работу с США, когда получит ответы на свои предложения по гарантиям безопасности.