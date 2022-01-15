Антонов: ситуация на Украине не была в повестке переговоров России и США в Женеве

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Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что ситуация на Украине не входила в повестку российско-американских переговоров в Женеве 10 января. Об этом он рассказал в интервью Newsweek.
Антонов: ситуация на Украине не была в повестке переговоров России и США в Женеве
  • РИА Новости

Текст заявления Антонова посольство России в США разместило на странице в Facebook.

«Что касается ситуации на Украине, данный вопрос не был в повестке российско-американских переговоров в Женеве, а лишь упоминался в качестве второстепенной темы на консультациях с НАТО в Брюсселе», — сказал российский дипломат.

Также Антонов заявил, что Россия решит, целесообразно ли продолжать дальнейшую работу с США, когда получит ответы на свои предложения по гарантиям безопасности. 

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