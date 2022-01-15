Депутат Белик назвал провокацией слова Нуланд о сценариях США при «вторжении» на Украину

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Анастасия Белоусова
Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал заявление заместителя американского госсекретаря Виктории Нуланд о том, что США подготовили 18 сценариев действий на случай «российского вторжения» на Украину.
Депутат Белик назвал провокацией слова Нуланд о сценариях США при «вторжении» на Украину
  • РИА Новости

По мнению парламентария, США продолжают «засорять информационное пространство подобными безосновательными заявлениями и провокациями для нагнетания истерии».

«Наша страна не собирается нападать на Украину, как бы этого ни хотелось Штатам, которые великодушно окажут Украине помощь в случае «российской агрессии». Это информационное давление повторяется многократно, однако угрозы санкциями не смогут повлиять на нашу страну, мы уже научились с этим неплохо справляться», — заключил собеседник RT.

По словам Нуланд, есть 18 сценариев действий на случай «российского вторжения» на Украину.

Она отметила, что санкции США и европейских стран в отношении России в таком случае могут отличаться друг от друга.

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