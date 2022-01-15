Turkish Airlines отменила обязательные ПЦР-тесты для полёта на внутренних рейсах в Турции

Авиакомпания Turkish Airlines отменила требование об обязательном предъявлении результатов ПЦР-тестов при посадке на внутренних рейсах в Турции.

«В соответствии с решением, принятым нашими компетентными органами, для всех наших пассажиров отменяется требование предоставлять ПЦР-тесты на внутренних рейсах», — сообщил гендиректор авиаперевозчика Билял Экши в своём Twitter.

Он добавил, что вместо этого гражданам достаточно будет показать сотрудникам аэропорта HES-код.

Ранее в авиакомпании сообщили, что Турция упростила правила въезда для туристов из России, разрешив приезжать в страну с сертификатом о прививке от коронавируса вместо ПЦР-теста.