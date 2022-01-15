В месте заключения лётчика Ярошенко в США ввели «красный» уровень опасности из-за COVID-19

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В тюрьме города Данбери в США, где содержится российский лётчик Константин Ярошенко, ввели наивысший, «красный» уровень опасности из-за распространения омикрон-штамма COVID-19, заявила его супруга Виктория Ярошенко.
В месте заключения лётчика Ярошенко в США ввели «красный» уровень опасности из-за COVID-19
  • РИА Новости

«В тюрьме введён «красный» уровень опасности. Константин говорит, что очень много заболевших этой новой версией коронавируса», — сказала она в комментарии ТАСС.

По словам супруги россиянина, заключённых не выпускают из камер и не оказывают им при этом должной медицинской помощи.

Ярошенко отметила, что ранее в пенитенциарном учреждении действовал «жёлтый» уровень опасности, при котором содержащимся под стражей гражданам разрешали получать пищу в столовой. Сейчас её приносят в камеры, прогулки полностью исключены.

«Слава богу, пока не заболел, но всё может быть. Иммунитет в тюрьме подорван. На свежем воздухе не бывает месяцами», — добавила собеседница издания.

Российские дипломаты ранее призвали власти США оказать необходимую медицинскую помощь лётчику Константину Ярошенко и другим россиянам, содержащимся в тюрьмах Соединённых Штатов.

В сентябре суд Южного округа штата Нью-Йорк отклонил ходатайство об освобождении Ярошенко по состоянию здоровья.

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