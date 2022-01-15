Во Франции одобрили применение вакцины от коронавируса Nuvaxovid

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Верховный комитет по здравоохранению Франции (HAS) рекомендовал для применения препарат Nuvaxovid производства американской компании Novavax. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.
Во Франции одобрили применение вакцины от коронавируса Nuvaxovid
  • AP
  • © Michel Euler

«Два недавних заключения Европейского агентства лекарственных средств (EMA) теперь позволяют HAS расширить стратегию вакцинации против COVID-19 и, как следствие, расширить количество препаратов за счёт появления пятой вакцины — Nuvaxovid», — приводит ТАСС сообщение.

Как уточняется, данный препарат может быть также использован в качестве второй дозы для тех, кто сделал первую прививку одним из четырёх других разрешённых препаратов.

Кроме того, регулятор не рекомендует использовать Nuvaxovid для ревакцинации, поскольку ещё мало данных об использовании этого препарата.

Ранее Европейское агентство лекарственных средств рекомендовало выдать временное регистрационное удостоверение для вакцины Nuvaxovid.

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