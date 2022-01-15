Экс-сотрудника Пентагона приговорили к тюрьме за взяточничество

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Министерство юстиции США сообщило, что бывшего сотрудника Пентагона приговорили к 7,5 года тюремного заключения за взяточничество.
Экс-сотрудника Пентагона приговорили к тюрьме за взяточничество
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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство, 47-летний осуждённый Мэтью Ламхо работал в управлении информационных служб офиса генинспектора и курировал федеральные контракты на телекоммуникационные услуги. С 2012 года, по данным Минюста, мужчина вымогал и брал взятки. За это, по данным следствия, компания-взяткодатель получала контракты без конкуренции.

«Бывший сотрудник управления генерального инспектора Министерства обороны США был приговорен к 7,5 года тюремного заключения за получение взяток и обман правительства, среди прочих преступлений, в связи с контрактом, который он курировал», — говорится в заявлении.

В сентябре Минюст США сообщал, что американский суд приговорил иранца к пяти годам тюрьмы за попытку вывоза из страны элементов оборудования двойного назначения.

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