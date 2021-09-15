В США иранца приговорили к пяти годам тюрьмы

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Гражданина Ирана Мехрдада Ансари приговорил в США к более чем пяти годам тюрьмы за попытку вывоза из страны элементов оборудования двойного назначения.
В США иранца приговорили к пяти годам тюрьмы
  • Reuters

Об этом говорится в сообщении Минюста США.

Согласно данным ведомства, 40-летний Ансари, владеющий транспортной компанией Gulf Gate Sea Cargo LLC, предоставлял помощь в перевозке заказанных его сообщниками у 63 американских компаний компонентов, которые могли использоваться в ядерном оружии, системах наведения ракет и устройствах для создания радиопомех. 

Обвиняемые не уведомили американских поставщиков о планах отправить заказ в Иран.

Ранее стало известно, что гражданин США приговорён к 20 годам тюремного заключения за поддержку террористической группировки «Исламское государство»* и подготовку теракта.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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