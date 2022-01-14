В Нидерландах решили ослабить антикоронавирусные ограничения с 15 января

В Нидерландах с 15 января ослабят некоторые ограничительные меры, введённые из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление кабмина страны.

Отмечается, что в Нидерландах откроются все магазины, спортклубы, салоны красоты. Все открывающиеся заведения будут работать до 17:00.

Также разрешается проводить спортивные соревнования в закрытых помещениях.

При этом бары, рестораны, театры и музеи пока останутся закрытыми.

26 декабря новые антикоронавирусные ограничения начали действовать из-за распространения штамма «омикрон» в Северной Ирландии, Уэльсе и Шотландии.