В Нидерландах решили ослабить антикоронавирусные ограничения с 15 января
- AP
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление кабмина страны.
Отмечается, что в Нидерландах откроются все магазины, спортклубы, салоны красоты. Все открывающиеся заведения будут работать до 17:00.
Также разрешается проводить спортивные соревнования в закрытых помещениях.
При этом бары, рестораны, театры и музеи пока останутся закрытыми.
26 декабря новые антикоронавирусные ограничения начали действовать из-за распространения штамма «омикрон» в Северной Ирландии, Уэльсе и Шотландии.