В Нидерландах решили ослабить антикоронавирусные ограничения с 15 января

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В Нидерландах с 15 января ослабят некоторые ограничительные меры, введённые из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
В Нидерландах решили ослабить антикоронавирусные ограничения с 15 января
  • AP
  • © Peter Dejong

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление кабмина страны.

Отмечается, что в Нидерландах откроются все магазины, спортклубы, салоны красоты. Все открывающиеся заведения будут работать до 17:00.

Также разрешается проводить спортивные соревнования в закрытых помещениях.

При этом бары, рестораны, театры и музеи пока останутся закрытыми.

26 декабря новые антикоронавирусные ограничения начали действовать из-за распространения штамма «омикрон» в Северной Ирландии, Уэльсе и Шотландии.

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