В Британии выразили обеспокоенность ракетными запусками КНДР

В МИД Великобритании заявили, что британская сторона выражает обеспокоенность ракетными запусками, произведёнными КНДР.

«Мы глубоко обеспокоены тем, что КНДР вновь провела испытания двух баллистических ракет малой дальности. Эти испытания представляют собой явное нарушение резолюций Совета безопасности ООН и угрозу региональному миру и безопасности», — отмечается в заявлении британского ведомства.

В сообщении уточняется, что Британия призывает КНДР воздержаться от дальнейших провокаций и вернуться к диалогу с США.

Ранее агентство «Рёнхап» со ссылкой на южнокорейских военнослужащих сообщило о запуске КНДР неопознанного снаряда в восточном направлении.