В Британии выразили обеспокоенность ракетными запусками КНДР

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В МИД Великобритании заявили, что британская сторона выражает обеспокоенность ракетными запусками, произведёнными КНДР.
В Британии выразили обеспокоенность ракетными запусками КНДР
  • AP
  • © Lee Jin-man

«Мы глубоко обеспокоены тем, что КНДР вновь провела испытания двух баллистических ракет малой дальности. Эти испытания представляют собой явное нарушение резолюций Совета безопасности ООН и угрозу региональному миру и безопасности», — отмечается в заявлении британского ведомства.

В сообщении уточняется, что Британия призывает КНДР воздержаться от дальнейших провокаций и вернуться к диалогу с США.

Ранее агентство «Рёнхап» со ссылкой на южнокорейских военнослужащих сообщило о запуске КНДР неопознанного снаряда в восточном направлении.

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