В Британии выразили обеспокоенность ракетными запусками КНДР
- AP
- © Lee Jin-man
«Мы глубоко обеспокоены тем, что КНДР вновь провела испытания двух баллистических ракет малой дальности. Эти испытания представляют собой явное нарушение резолюций Совета безопасности ООН и угрозу региональному миру и безопасности», — отмечается в заявлении британского ведомства.
В сообщении уточняется, что Британия призывает КНДР воздержаться от дальнейших провокаций и вернуться к диалогу с США.
Ранее агентство «Рёнхап» со ссылкой на южнокорейских военнослужащих сообщило о запуске КНДР неопознанного снаряда в восточном направлении.