Пентагон заявил о якобы намерении России найти предлог для вторжения на Украину

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Официальный представитель Пентагона Джон Кирби бездоказательно заявил, что Россия якобы готовит повод для вторжения на Украину.
Пентагон заявил о якобы намерении России найти предлог для вторжения на Украину
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«Не вдаваясь особо в подробности, у нас есть информация, которая показывает, что Россия уже работает активно, чтобы создать предлог для потенциального вторжения, продвижения на Украину», — цитирует его РИА Новости.

Как отметил Кирби, у американской стороны якобы есть информация, что Россия разместила группу оперативников для «проведения операции под чужим флагом».

«Операция, которая должна выглядеть как нападение на них или на русскоговорящих людей на Украине в качестве оправдания для вторжения», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что заявление американского телеканала CNN о якобы подготовке российскими спецслужбами провокации в Донбассе является голословным и ничем не подтверждённым.

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