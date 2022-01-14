Политолог Мезюхо назвал ревностью желание ЕС усилить координацию с США

Короткая ссылка
Дарья Ускова
Политолог Иван Мезюхо прокомментировал в беседе с RT заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о том, что Европейский союз намерен усилить координацию с Соединёнными Штатами, НАТО и партнёрами в ОБСЕ.
Политолог Мезюхо назвал ревностью желание ЕС усилить координацию с США
  • Gettyimages.ru

По словам эксперта, такое заявление было сделано на фоне чувства ревности, возникшего в Европейском союзе ввиду участившихся контактов между Москвой и Вашингтоном.

«Евросоюз просто опасается, что судьба Европы будет решаться без её участия», — сообщил Мезюхо.

Он также подчеркнул, что в вопросе ведения собственной внешней политики ЕС «давно передал суверенные права в фактическое пользование США». 

Поддержав введение санкций против России после событий 2014 года, ЕС «выстрелил сам себе в ногу», поскольку ущерб от рестрикций на себе ощутили именно европейские государства, а не Соединённые Штаты, считает политолог.

«Такое заявление следует расценивать как желание Европейского союза быть в курсе переговоров между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки», — заключил специалист.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о подготовке новых санкций против России в тесном взаимодействии с иностранными партнёрами и о намерении усилить координацию Евросоюза с Соединёнными Штатами, НАТО и партнёрами в ОБСЕ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить