Политолог Мезюхо назвал ревностью желание ЕС усилить координацию с США

Политолог Иван Мезюхо прокомментировал в беседе с RT заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о том, что Европейский союз намерен усилить координацию с Соединёнными Штатами, НАТО и партнёрами в ОБСЕ.

По словам эксперта, такое заявление было сделано на фоне чувства ревности, возникшего в Европейском союзе ввиду участившихся контактов между Москвой и Вашингтоном.

«Евросоюз просто опасается, что судьба Европы будет решаться без её участия», — сообщил Мезюхо.

Он также подчеркнул, что в вопросе ведения собственной внешней политики ЕС «давно передал суверенные права в фактическое пользование США».

Поддержав введение санкций против России после событий 2014 года, ЕС «выстрелил сам себе в ногу», поскольку ущерб от рестрикций на себе ощутили именно европейские государства, а не Соединённые Штаты, считает политолог.

«Такое заявление следует расценивать как желание Европейского союза быть в курсе переговоров между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки», — заключил специалист.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о подготовке новых санкций против России в тесном взаимодействии с иностранными партнёрами и о намерении усилить координацию Евросоюза с Соединёнными Штатами, НАТО и партнёрами в ОБСЕ.