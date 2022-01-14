Политолог Мезюхо назвал ревностью желание ЕС усилить координацию с США
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По словам эксперта, такое заявление было сделано на фоне чувства ревности, возникшего в Европейском союзе ввиду участившихся контактов между Москвой и Вашингтоном.
«Евросоюз просто опасается, что судьба Европы будет решаться без её участия», — сообщил Мезюхо.
Он также подчеркнул, что в вопросе ведения собственной внешней политики ЕС «давно передал суверенные права в фактическое пользование США».
Поддержав введение санкций против России после событий 2014 года, ЕС «выстрелил сам себе в ногу», поскольку ущерб от рестрикций на себе ощутили именно европейские государства, а не Соединённые Штаты, считает политолог.
«Такое заявление следует расценивать как желание Европейского союза быть в курсе переговоров между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки», — заключил специалист.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о подготовке новых санкций против России в тесном взаимодействии с иностранными партнёрами и о намерении усилить координацию Евросоюза с Соединёнными Штатами, НАТО и партнёрами в ОБСЕ.